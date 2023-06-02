السيطرة على حريق إندلع بحوشين دون إصابات بدار السلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع بحوش بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لحوش مجاور دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحوش بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز .

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك "القذافي . م . ح . ف" 50 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية 00 وإمتد لحوش مجاور ملك "أسامة . ف . ج" 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .



وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول وأضافا باحتراق كمية من الغلال والعروق الخشبية ونفيا الشبهة الجنائية، تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .