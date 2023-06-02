إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف.

وأكد المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الواحدة والعشرين لإزالة التعديات المخالفة، والتي تستمر حتى 16 من شهر يونيو الجاري.

جاء ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت فدان وستة قراريط من الأراضي الزراعية، بناحية قرية سرسنا بنطاق أراضي الائتمان الزراعي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمركز وإدارة أملاك الدولة وقوات الأمن بمركز شرطة طامية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إستمرار حملات إزالة التعديات ضمن الموجة الواحدة والعشرين بالفيوم

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات المخالفة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.