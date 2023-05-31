وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب التايكوندو.. ويهنئ سيف عيسي

اطمئن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، المشاركة ببطولة العالم بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تُقام خلال الفترة من 29 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وتُشارك مصر في البطولة بـ 12 لاعب ولاعبة.

قال "صبحي" للاعبي المنتخب للتايكوندو في رسالته لهم : " الدولة المصرية تقف دومًا خلف أبطالها الرياضيين في مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية، ثقوا بأنفسكم ونتنظر عودتكم بالميداليات ورفع اسم مصر عاليًا وعزف النشيد الوطني".

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

كما هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل الأولمبي سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو بصعوده إلى ربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو وزن -80 كجم بعد فوزه على بطل مالي إسماعيل كوليبالي 2-0.

وأثني وزير الشباب والرياضة، على فوز جنى خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو وصاحبة الـ 17 عاماً علي اللاعبة أفيشاج سمبرج لاعبة اسرائيل وصاحبة برونزية أولمبياد طوكيو في دور الـ 32 بمنافسات وزن -49 في ذات البطولة.