السيطرة على حريق بإحدى الوحدات السكنية بالغردقة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا، دون وجود إصابات و تم تحرير محضر بالواقعة وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وكان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدمية بالغردقة يفيد نشوب حريق باحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة ولم تتسبب فى آى إصابات بشرية .

وتبين أن الوحدة السكنية التى شبت فيها النيران فى الطابق الثالث باحدى العقارات بشارع الباشا ولم يتم معرفة سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن شارع الكهف بمدينة الغردقة كان قد شهد حادث مروري أدى إلى اصابة 3 أشخاص حيث صدمت سيارة ملاكى 3 أشخاص 2 منهم فى حالة خطرة تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بتصادم ملاكى بـ 3 أشخاص مما تسبب في إصابات خطرة فى 2 منهم وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والتى قامت بنقلهم إلى مسشتفى الغردقة العام، حيث لقى احدهم مصرعه بمجرد وصوله الى المستشفى.