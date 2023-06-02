إيلي صعب يبدع في تصميم الملكة رانيا العبد الله في حفل قعد قران نجلها الأمير حسين (صور)

تملك الملكة رانيا العبد الله عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ذوق راقي جعلها تختار إطلالاتها بعناية لتظل دائما رمز للأناقة والاحتشام والجاذبية في أنظار عشاق الموضة.

ونجحت الملكة رانيا في خطف الأضواء نحو أناقتها خلال احتفالها ب عقد قران ولي عهد الأردن الأمير الحسين ورجوة آل سيف، الذي أقيم ليلة أمس في عاصمة عمان، بحضور ملوك وملكات دول العالم للمشاركة في المناسبة السعيدة التي جعلت من الأردن محطَ أنظار العالم.

وجاءت إطلالة الملكة رانيا لتمزج بين الفخامة والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، واتسم بكاب من ناحية الكتف، وطرز بالخيوط من ناحية الصدر وعلى لياقته، باللون الأبيض الكريمي، صمم الفستان خصيصًَا لها عدل ليتناسب مع احتشامها وحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، وينتمى من لمجموعة ربيع و صيف ٢٠٢٣ .

الملكة رانيا تمزج بين الفخامة والاحتشام في حفل قران نجلها الأمير حسين

ولم تتكلف الملكة رانيا في التزين بالمجوهرات الذهبية المرصعة بالألماس لتتكتفي بأقراط ماسية مع خاتم رفيع

وقصة لياقة الفستان العريضة جعلتها تتخلى عن التزين بعقد ماسي، ونسقت كلاتش باللون أوف وايت ليتناغم مع إطلالتها.

وجاءت تصفيفتها شعرها على طريقة الويفي الواسع لتزينه بتاج مرصع بحبات الألماس أهدا لها الملك عبدالله الثاني عام 2005، ويعد من التيجان المشغولة بحرفية وجودة عالية، يحمل معانٍ كبيرة خصوصًا أنه مشغول بالأحرف العربية وهذا أمر غير مسبوق في التيجان الملكية، ومزين بالخط العربي بعبارة "لله العظمة"، ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الهادئ المتناغم مع لون بشرتها وعكس سحر ملامحها.

ومن أبرز المدعوين إلى الحفل، ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا، من السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، ولي عهد النرويج الأمير هاكون، ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة، ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري، ومن مصر السيدة الأولى إنتصار السيسي وابنته آية، جيل بايدن وابنته جو بادين.

رانيا العبد الله (31 أغسطس 1970 -)، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة. ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش. ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999. كان والدها طبيبًا للأطفال في إحدى مستشفيات الكويت والذي ينحدر من أصول فلسطينية تحديداً من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

ودرست رانيا في المدرسة البريطانية في الكويت، وحصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في القاهرة. قبل زواجها من عبد الله، عملت في سيتي بنك وشركة أبل في مدينة عمان في الأردن. رانيا أم لأربعة أبناء أكبرهم ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وكرست الكثير من الوقت للارتقاء بالتعليم من أجل مستقبل أفضل للأطفال الأردنيين. ومن أبرز المشروعات التي بدأتها لتحقق هذا الهدف مشروع مدرستي، الذي انطلق عام 2008 ويهدف لصيانة البنية التحتية وتأهيل 500 مدرسة حكومية أردنية بشراكة بين القطاع العام والخاص. وجائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي التي انطلقت بناءً على توجيه منها. وفي عام 2002، اختيرت عضوًا في المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي. لطالما اهتمت رانيا ببناء جسور بين الثقافات المختلفة، ونشر الوعي حول حقيقة الحضارة العربية والإسلامية. نظرًا لهذه الجهود منحت جائزة الشمال -الجنوب من المركز الأوروبي.

ولرانيا مؤلفات عديدة منها: مبادلة الشطائر، وهبة الملك، والجمال الدائم.

عن حياتها

نشأتها ودراستها

ولدت رانيا فيصل صدقي الياسين في الكويت لأسرة أردنية من أصل فلسطيني من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية من عائلة الياسين وأمها إلهام علي ابراهيم راسخ، ربة منزل، من عائلة راسخ من نابلس. وكانوا قد تركوا الضفة الغربية بعد هزيمة الجيش الأردني عام 1967 واحتلال القوات الإسرائيلية الضفة. كانت رانيا الابنة الوسطى، تكبرها دينا بثلاثة أعوام ويصغرها مجدي بعام. أنهت دراستها الإعدادية والثانوية في «المدرسة الإنجليزية الحديثة» في الكويت وهي من المدارس الخاصة التي يختلف فيها جنسيات الطلبة، مما أثر على شخصيتها إيجابًا. ثم حازت في العام 1991 على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

عادت عقب تخرجها إلى الأردن وعملت في مجال المصارف لفترة، ثم غيرت مجال عملها وتحولت إلى العمل لفترة قصيرة في مجال تقنية المعلومات.

زواجها

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التقت بالأمير عبد الله أكبر أنجال الملك حسين خلال حفل عشاء في يناير/ كانون الثاني 1993، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 23 عامًا بينما كان عبد الله 31 عامًا. وبعد مرور شهرين أعلنا خطبتهما، وتم الزواج بعد ستة أشهر في 10 يونيو/حزيران 1993. كان حفل زفافهما بمثابة عيد قومي. فبعد عقد القران، جال العروسان في شوارع عمّان في سيارة مكشوفة لإلقاء التحية على الشعب. ارتدى عبد الله بدلته العسكرية لأنه في ذلك الوقت كان يشغل منصب نائب قائد قوات النخبة؛ في حين ارتدت رانيا فستانًا قصير الأكمام من تصميم البريطاني بروس أولدفيلد Bruce Oldfield. رافق العروس خمس فتيات صغيرات. كوصيفات حملن باقات من الورود الصفراء والبيضاء. أمّا كعكة العرس فكانت متعددة الطوابق كل طابق على شكل غرفة مستطيلة مزين بالتيجان. وأنجبا أربعة أبناء هم:

الأمير الحسين (ولي العهد).

الأميرة إيمان.

الأميرة سلمى.

الأمير هاشم.