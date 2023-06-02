الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

العواصف الرملية تضرب خط كهرباء السويس - فايد

بوابة الوفد الإلكترونية

أدت العاصفة الرملية الشديدة لسقط 3  أبراج كهرباء من خط أبوسلطان - فايد 66 كيلو فولت بمحافظة الإسماعيلية، كما أدت الرياح الشديدة إلى تدمير 12 برجًا من خط كهرباء السويس - أبو سلطان 220 كيلو فولت .

عل الفور قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزارة الكهرباء باتخاذ الخطوات السريعة لمنع انقطاع الكهرباء عن تلك المناطق.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة طقس الجمعة 2 يونيه 2023، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الخماسينى، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

 

 

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