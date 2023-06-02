العواصف الرملية تضرب خط كهرباء السويس - فايد

أدت العاصفة الرملية الشديدة لسقط 3 أبراج كهرباء من خط أبوسلطان - فايد 66 كيلو فولت بمحافظة الإسماعيلية، كما أدت الرياح الشديدة إلى تدمير 12 برجًا من خط كهرباء السويس - أبو سلطان 220 كيلو فولت .

عل الفور قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزارة الكهرباء باتخاذ الخطوات السريعة لمنع انقطاع الكهرباء عن تلك المناطق.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة طقس الجمعة 2 يونيه 2023، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الخماسينى، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.