الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

عمر خيرت يحيي حفل موسيقي على مسرح الصوت والضوء.. غدًا

الموسيقار الكبير
الموسيقار الكبير عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لاحياء حفل موسيقي بصحبة المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية، غدٍ السبت، وذلك على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، ويقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

 

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى منها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

 

معلومات عن الموسيقار عمر خيرت

بدأت علاقة الموسيقار عمر خيرت بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

 

وانضم الموسيقار عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) والتي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف.

 

وعمل الموسيقار عمر خيرت في الفرق كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: " الخادمة " و" رابسودية عربية " وغيرها. و أطل عمر خيرت على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1983.

 

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