مشاهد من حفل الزواج الملكي في العاصمة الأردنية عمان (فيديو)

نشر الديوان الملكي لقطات من حفل زواج الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة في العاصمة الأردنية عمان.

وكان تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وابنته آية، وذلك خلال مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

وأظهرت اللقطات سيدة مصر الأولى وابنتها خلال مصافحة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، وكذلك لحظة تهنئة العروسين عقب عقد قرانهما.

وقام عدد آخر من النشطاء بمشاركة مقطع الفيديو وأثنوا على أناقة السيدة انتصار السيسي وابنتها آية.

مقطع فيديو لحظة توافد ملوك وزعماء العالم إلى الأمير الحسين ولي العهد الأردني عقب عقد عقرانه لتهنئته.

وعقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، أمس الخميس، قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة السيف فى قصر زهران.

بدأت مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الأردني، بحضور العائلة المالكة وضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم.

وانطلق الموكب الأحمر للمرة الأولى في عهد الملك عبدالله الأول، مرات عدة، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

ويتكون الموكب، من عشرين سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي من نوع "اللاندروفر" تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة.

العاهل الأردني يستقبل ضيوف حفل زفاف ولي العهد:

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، ضيوف حفل زفاف نجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله بقصر زهران وسط عمّان.

وبدأت الوفود الرسمية في الوصول إلى المملكة الأردنية لمشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في احتفالات زفاف ابنهما.

وشهدت العاصمة الأردنية عُمان، أمس الخميس، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد، الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، حيث يعقد حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال الضيوف من الدول الصديقة والشقيقة، منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة، إذ بدأ توافد الضيوف منذ، الأربعاء، لحضور مراسم الاحتفال.

انطلاق الموكب الملكي من قصر زهران:

الموكب الملكي الذي انطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من مناطق عدة في العاصمة عمّان، حيث سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في مناطق عدة ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.

وسيتم إرسال ترددات للبث المشترك للموكب وعقد القران والزفاف، إلى جانب تخصيص المنطقة المقابلة لقصر زهران للتغطية الإعلامية (المركز الإعلامي).

يعد الموكب الأحمر، الذى سيزف ولى العهد الأمير الحسين بن عبدالله، اليوم الخميس، تقليدًا ملكيًا ممتدًا منذ تأسيس المملكة، إذ يطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش المهيب، والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.



