جماهير روما تعتدي على أنتوني تايلور في المطار

نهائي الدوري الأوروبي

اعتدت جماهير نادي روما الإيطالي على الحكم الإنجليزي أنتوني تايلورفي مطار بودابست، بعد أحداث مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وأثارت بعض القرارات التحكيمية لأنتوني تايلور، غضب جماهير روما بعد الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح أمام إشبيلية.

وانتهى الوقت الأصلي لمباراة روما وإشبيلية بهدف لمثله وحسمها الفريق الأندلسي في ركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 4/1 على ملعب "بوشكاش أرينا"، فى بودابست عاصمة المجر.

وكان الحكم الأنجليزي أنتوني تايلور رفض احتساب ركلتي جزاء لروما أثناء المباراة، وأعطى جونزالو مونتيل لاعب إشبيلية فرصة أخرى لتسديد ركلة الجزاء الأخيرة، إذ قام بإعادتها.

تايلورتواجد في صالة المطار ينتظر التحرك مع عائلته ليجد الحكم الإنجليزي نفسه أمام المئات من مشجعي روما الذين بدأوا في الغناء للمرة الأولى، ثم بعد ذلك قاموا بإهانات تجاه تايلور، وزاد عدد المشجعين المحتشدين بعد سماع الهتافات والصفارات، وفي تلك المرحلة تدخلت الشرطة مع سبعة ضباط اصطحبوا تايلور وعائلته، إذ كانت هناك زوجته ووالداه، إلى غرفة مخصصة للموظفين.

واعترض بعض المشجعين الطريق وتم إلقاء أكواب من الماء أيضًا، وألقى مشجع أيضًا كرسيًا بلاستيكيًا.

وكان جوزيه مورينيو مدرب روما، قد شن هجومًا عنيفًا على حكم نهائي يوروباليج، واتهم أنتونى تايلور بسرقة لقب البطولة.