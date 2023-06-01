دور جهاز تنمية المشروعات في تاهيل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الغير حكومية

نظمت مؤسسة ودائع الخير بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالشرقية، وجهاز تنمية المشروعات، ورشة تدريبية عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر فى تاهيل الجمعيات الأهلية والمؤسسات الغير حكومية فى التعاون مع الجهاز للحصول على التمويلات.

جاء ذلك برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية والاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية بالشرقية، وذلك بمقر مركز النيل للاعلام بالشرقية، بحضور أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات الأهلية، وبعض الشباب ومحبى العمل التطوعى بالشرقية.

حاضر في الندوة، كل من: أسماء سالم مدير مؤسسة ودائع الخير بالشرقية، والاعلامى دسوقى عبدالله مدير مركز النيل للإعلام بالشرقية، وإسماعيل عبد المعطى رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الاهلية بالشرقية، وأميرة عبد الفتاح نائب مدير جهاز تنمية المشروعات بالشرقية، ومصطفى الهوارى مندوب جهاز تنمية المشروعات بالشرقية.

وتناولت الندوة: دور جهاز تنمية المشروعات بالشرقية فى تقديم الدعم للأفراد والشباب بصفة خاصة، كذا الجمعيات الأهلية من خدمات ومنح وقروض لإقامة المشروعات المختلفة، وإتاحة التدريب، والمساهمة فى تسويق بعض المنتجات من خلال المعارض التى يقوم بها الجهاز

كما تم تناول دور جهاز تنمية المشروعات بالشرقية والذي يعتبر شبكة أمان اجتماعى واقتصادى للأسرة المصرية والشباب الطموح الراغب فى تحقيق مشروعات تنموية تعود عليه وعلى أسرته والمجتمع بالخير.

وتم استعراض لبعض الجهود التى تقوم بها الجمعيات فى مجال العمل التطوعي، وخدمة المجتمع، والدور الذى تقوم به فى تنمية المجتمع من خلال المشروعات والمساعدات، الاجتماعية، والخدمات الثقافية، والعلمية، ورعاية الفئات الخاصة ومحدودى الدخل والأمومة والطفولة، والتنمية الاقتصادية لذيادة دخل الاسرة، وكذلك التيسيرات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالشرقية، والاشتراطات الخاصة بالحصول على المنح والقروض سواء للافراد أو الجمعيات الأهلية لتنفيذ المشروعات التنموية.