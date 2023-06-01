دول بريكس تسعى لإضفاء الطابع الديمقراطي في العلاقات الدولية

تتبع دول "بريكس" طريق التعددية القطبية وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، هكذا صرح نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاو تشو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة بكيب تاون.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أوضح تشو أن دول "بريكس" تعمل على ضمان نمو حقوق البلدان النامية وزيادة تأثيرها في الشؤون الدولية.

وقال: "إننا نسير على طريق عالم مُتعدد الأقطاب وديمقراطية العلاقات الدولية، ونلتزم بالتعددية الحقيقية، ونعمل على زيادة صوت وتأثير البلدان النامية في الشؤون الدولية، وتعزيز إصلاح وتشكيل نظام حوكمة عالمي".

وصول وزير الخارجية الروسي إلى جنوب إفريقيا:

ووصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى جنوب إفريقيا في اليوم السابق، لحضورالاجتماع الوزاري لدول بريكس يومي 1 و 2 يونيو، وكان قد عقد صباح اليوم الخميس، عددًا من الاجتماعات الثنائية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المحادثات في كيب تاون، ستتناول باهتمام خاص الاستعدادات للقمة "الخماسية" الخامسة عشرة المقررة يومي 23 و 24 أغسطس.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن بلاده تنظر لبنك التنمية الجديد (NDB) الذي أنشأته دول مجموعة "بريكس" كبديل واعد للمؤسسات المالية التقليدية.

وقال سيلفا خلال اجتماع عقده الخميس مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية: "نُريد أن يُصبح بنك "بريكس" أقوى أداة بديلة للتمويل، وسنُعزز تفاعلنا مع بنك التنمية الأفريقي".

وبحسب لولا دا سيلفا: المنظمات المالية الدولية التقليدية لا تأخذ في الحسبان احتياجات البلدان النامية وليست مناسبة لها، لأن العديد من هذه البلدان "تختنق تحت وطأة ديون لا يُمكن تحملها".

وتم إنشاء بنك التنمية الجديد بقرار من دول "بريكس" على أساس اتفاقية تم توقيعها في قمة مجموعة "بريكس" في فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014، عندما كان رئيسها الحالي، ديلما روسيف، رئيس البرازيل.

الغرض من البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول "بريكس" والبلدان النامية.

في عام 2021 ، وافق بنك التنمية الجديد على قبول بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي كدول جديدة تُشارك في أنشطة البنك.

دول مجموعة "بريكس"(البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).