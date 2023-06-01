الشباب السعودي يجدد عقد بانيجا

أعلن نادي الشباب السعودي ،تمديد عقد لاعبه إيفر بانيجا والذي كان مفترضا انتهائه بنهاية الموسم الجاري.

وتم تمديد عقد االلاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا حتى 2024.

ونشر نادي الشباب، الذي أنهى الدوري في المركز الرابع، عبر تويتر: عام آخر من سحر إيفر بانيجا.

كان عقد الأرجنتيني بانيجا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل التمديد لمدة موسم.

وقال لاعب بوكا جونيورز وفالنسيا وأتليتيكو مدريد وإنتر السابق قبل أيام إن موسمه المقبل سيكون "الأخير" بقميص فريق الشباب.

ويلعب بانيجا (34 عاما) مع الشباب منذ 2020 عقب نهاية عقده مع إشبيلية.