»إعلان حرب«.. كوريا الشمالية ترفض الانتقادات الأمريكية وتحذرها من فرض أى حصار

أدانت كوريا الشمالية التدريبات البحرية التى استضافتها كوريا الجنوبية بهدف منع الانتشار النووى.

وأصدر كيم سون كيونج، نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، بياناً قال فيه إن «كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمتا ادعاءات بعيدة عن الواقع على أن التدريبات أجريت لغرض الدفاع وعدم الانتشار»، مستشهداً بحجم القوات والمعدات المشاركة فى التدريبات.

وحذر «كيم» من أنه «إذا حاولت الولايات المتحدة والقوات التابعة لها فرض أى حصار معادٍ لكوريا الشمالية أو التعدى ولو قليلاً على سيادتها التى لا تنتهك، فإن القوات المسلحة لكوريا الشمالية ستعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب عليها».

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية تقومان بإصرار إلى «صراع السيوف» ضد كوريا الشمالية على الرغم من القلق العميق واحتجاج المجتمع الدولى، وذلك رداً على التدريبات الأمريكية الكورية.

وأضاف جيونج أن الولايات المتحدة، التى أجرت مناورات الحرب النووية الفعلية درع الحرية وتدريبات تشكيل مشتركة، ستنظم تدريبات اعتراض بحرية مع اليابان و«الدمى» فى كوريا الجنوبية وأستراليا والقوات التابعة الأخرى وفقاً لمبادرة أمن الانتشار (PSI) فى المياه المفتوحة قبالة البحر الجنوبى لكوريا فى أواخر مايو، وتابع: «من غير المنطقى ومن الاستهزاء بالقانون الدولى أن تتحدث الولايات المتحدة، أكبر ناشر لأسلحة الدمار الشامل فى العالم والمدمر المباشر لنظام عدم الانتشار النووى الدولى، عن السيطرة على «انتشار أسلحة الدمار الشامل»، ويتضح هذا من خلال حقيقة أن واشنطن تتضامن علناً على امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية وطورت آلية انتشار نووى تسمى AUKUS لتدمير نظام عدم الانتشار النووى الدولى بنفسها».

واتهم أمريكا ببناء مختبرات للأسلحة الكيميائية الحيوية فى كوريا الجنوبية وأوكرانيا ومناطق أخرى، ونشرت أسلحة الدمار الشامل فى العالم بأسره دون تردد، وتجرى التدريبات فى وقت تقوم فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراء أكبر تدريبات مشتركة على الإطلاق لإبادة النيران على وجه الخصوص، ما يزيد من خطورة الوضع.

وأكد أن الولايات المتحدة هى المسئولة بشكل رئيسى عن تصعيد التوتر وزيادة خطر نشوب حرب نووية فى شبه الجزيرة الكورية، وإذا حاولت الولايات المتحدة والقوات التابعة لها فرض أى حصار معادٍ على كوريا الشمالية فإن بيونج يانج ستعتبر ذلك «إعلان حرب» عليها.

وكانت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أكدت فى وقت سابق أمس أن بلادها «غير مهتمة بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تشعر بضرورة الحوار معها».

وأكدت أن «الولايات المتحدة هى عبارة عن مجموعة من أفراد العصابات السلطوية الذين سوف يزعمون أنه فى حال أطلقت (كوريا الشمالية) قمراً اصطناعياً فى مدار فضائى عبر منطاد، فهذا غير قانونى وينطوى على تهديد».

وقالت «كيم» إن كوريا الشمالية ستواصل ردها بأسلوب أكثر عدوانية حتى يدركوا أنهم لن يستفيدوا من التمادى فى السياسة العدائية تجاه كوريا الشمالية، ووصفت «قرارات مجلس الأمن الدولى التى تحظر أى إطلاق لكوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بأنها شبيهة بالعصابات وخاطئة وتنتهك حق كوريا الشمالية فى استخدام الفضاء».

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستى عابر للقارات من طراز «هواسونج-18»، فى 13 أبريل.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022.

وقالت بيونج يانج إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت رداً على «استفزازات» كوريا الجنوبية وحلفائها- الولايات المتحدة واليابان.

وأدانت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة التى أجرتها كوريا الشمالية، وتتهم كوريا الشمالية باستخدام تقنية مرتبطة بشكل مباشر بصواريخها الباليستية العابرة للقارات.

وتمنع قرارات الأمم المتحدة البلاد من إجراء أى عمليات إطلاق بمثل تلك الصواريخ، التى يمكنها، على حسب التصميم، أن تحمل رأساً حربياً نووياً.