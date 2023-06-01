إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

أصيب 10 اشخاص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أعلى الطريق الإقليمى في العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا، بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الإقليمى في العياط.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث وبصحبتهم سيارارت الإسعاف.

سبب الحادث

وكشفت التحريات الأولية من خلال الفحص، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق وأسفر إصابة 10 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بونش مرورى لعمل على رفع حطام الحادث، وتسيير الحركة المرورية، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

أصيب 10 أشخاص، في حادث سيارة ملاكي بميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق بالقرب من دوران قرية محلة القصب، جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحرر محضر بالواقعة وجراي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

بداية الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بكفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم بالقرب من دوران قرية محلة القصب، التابعة لدائرة المركز، أسفرعنه إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

ودفعت إدارة مرور كفر الشيخ بالدوريات المرورية وذلك لتسهيل حركة سير السيارات في موقع الحادث وتأمين عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين فى الحادث.