يوري مرقدي يصدم الجمهور.. ابنتي الكبري تعيش فترة مساكنة في كندا

فجر الفنان اللبناني يوري مرقدي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إعلانه ابنته الكبرى، من زوجته الأولى، تعيش المساكنة في كندا، حتي تقف على عادات وتقاليد الشخص الذي سترتبط به رسميًا.



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يوري مرقدي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ابنته الكبرى

يوري مرقدي يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ابنته الكبرى



وكشف الفنان اللباني يوري مرقدي، خلال لقائه ببرنامج اعترافات زوجية، والذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، أنه عاش فترة مساكنة مع زوجته خبيرة التجميل اللبنانية ألفت منذر، لفترة تجاوزت العشر سنوات، قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسميًا.

يوري مرقدي يكشف عن فترة المساكنة مع زوجته خبيرة التجميل اللبنانية ألفت منذر

يوري مرقدي يكشف عن فترة المساكنة مع زوجته خبيرة التجميل اللبنانية ألفت منذر





وأضاف يوري مرقدي، خلال لقائه ببرنامج اعترافات زوجية، قائلًا: شو هالفكرة إنو الزواج يلي يعتبر أمرًا مصيريًا، يعتبر قرارًا يتخذه الإنسان من دون أن يكون هناك خبرة 1% قبل الدخول فيه، ورغم مرور سنوات على علاقتهما إلا أنه ما زال يحب زوجته ألفت ويعتبرها امرأة جميلة ومغرية ويعيش معها أجمل لحظات حياته.

يوري مرقدي يكشف أهمية المساكنة قبل الارتباط الرسمي

زوجة يوري مرقدي تكشف رد فعل المجتمع بعد المساكنة مع الفنان اللبناني قبل الارتباط الرسمي





وأجابت زوجة يوري مرقدي، السيدة ألفت منذر، على سؤال الإعلامية رغدة شلهوب، عن كيف كانت تعامل مع المجتمع خلال فترة المساكنة مع الفنان اللبناني، قائلة: عندما اتخذت قرار المساكنة لم أري رد فعل للمجتمع، لأن القرار يتعلق بحياتنا الخاصة، ورفضت الدخول بداية في العلاقة لأنها كانت تجهل خبر انفصاله عن زوجته الأولى كارلا.

زوجة يوري مرقدي تكشف رد فعل المجتمع بعد المساكنة مع الفنان اللبناني قبل الارتباط الرسمي



وأكد يوري مرقدي، خلال لقائه مع رغدة شلهوب، قائلًا: في مرات كتير كنت روح نام عند أصدقائي، لأنها تكون مسكتني بعلاقة ما. الأمر استلزم بعض الوقت لكي أستطيع تنظيف حياتي السابقة من الشوائب التي كانت تسيطر على الطريقة التي اعتمدتها في بداية مشواري الفني".