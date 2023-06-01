الولايات المتحدة تُعاقب طرفي النزاع في السودان

فرضت “الولايات المتحدة الأمريكية” عقوبات اقتصادية جديدة، وقيودًا على التأشيرات بحق الأطراف الذين يُمارسون العُنف في السودان، حسبما أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض.

ووفقًا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الخميس، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان إن "أعمال العُنف في هذا البلد تُشكل مأساة ينبغي أن تتوقف"، من دون أن يُدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هُدنة رعتها الولايات المتحدة.

وأوضح أن "طرفي النزاع" مسؤولان عن هذا الوضع.

اتفاق هُدنة في مدينة جدة السعودية:

وتوصل طرفا النزاع في السودان، إلى اتفاق هُدنة في مدينة جدة السعودية، برعاية أمريكية سعودية، في 20 مايو لمدة 7 أيام وتم تجديدها، لكن طرفي النزاع خرقًا الهُدنة مرارًا.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت مُستعدة للقيام بوساطة بين طرفي النزاع في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهُدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية الخميس إن آلية مُراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان رصدت انتهاكات مُحتملة للاتفاق أمس الأربعاء بما في ذلك استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرة.

طرفي النزاع في السودان البرهان وحميدتي

وفي تصريحات صحفية، أشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى أن الولايات المتحدة تُواصل اتصالاتها الخاصة مع طرفي الصراع، وأن واشنطن لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحميل الطرفين المسؤولية.

هذا وتبادل طرفا الصراع في السودان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في جدة بوساطة أمريكية سعودية ودخل حيز التنفيذ ليل الاثنين.

وكان الوسطاء الأمريكيون والسعوديون أعلنوا بعد أسبوعين من المُفاوضات، التوصل إلى هدنة تعهد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، باحترامها.

إلا أنهم أكدوا أن "القتال في الخرطوم بدا أقل حدة لكن المعلومات تُفيد أنهما انتهكا" الهُدنة مُنذ بدء سريانها رسميًا.

لكن مُنذ بداية الحرب، تم الإعلان مرارًا عن اتفاقات لوقف النار تعرضت للانتهاك في كل مرة، وعلى رغم تواصل المعارك، أكد سكان في العاصمة الخرطوم أنهم استغلوا تراجع حدّتها هذه المرة للخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم.