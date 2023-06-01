أسما شريف منير تشعل الأجواء بالكاجوال مع حركات عفوية (صور)

شاركت أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

أسما شريف منير

أسما شريف منير

أسما شريف منير تجذب الأنظار بالكاجوال

لفتت أسما شريف منير الأنظار بإطلالة "كاجوال" جذابة وأنيقة، مرتدية من شورت وتوب باللون "الأسود"، ونسقت معه قميص، مصمم من قماش بنقاشات مختلفة، أكملت اللوك بنظارة شمسية وصندل كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

أسما شريف منير

أسما شريف منير تسحر العيون بجمال ملامحها

اعتمدت أسماء شريف منير تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

أسما شريف منير

أسما شريف منير

من هي أسما شريف منير

ولدت أسماء شريف منير 26 نوفمبر1987، وهي ممثلة وإعلامية مصرية هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى ناهد تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هي محبة للتجميل والأزياء وتقدم العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بها نصائح في هذا المجال تحب أسما الغناء والموسيقى وقامت بإنتاج أول أغنية لها باللغة الإنجليزية بعنوان Un Flod Me Eyes تزوجت أسما عام 2010 من رجل الأعمال محمود السكري نجل اللواء محمد السكري، لكنها انفصلت عنه تزوجت الممثل محمود حجازي عام 2018 قبل الانفصال في أبريل 2021.