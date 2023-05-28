«التموين» تطرح يومياً ١٥٠٠ عجل على مستوى الجمهورية بسعر ١٩٥ جنيهاً

بحد أقصى ٢ كيلو للفرد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٩٥ جنيهاً للكيلو. بلغت كمية اللحوم التى يتم طرحها يومياً ١٥٠٠ عجل على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، يتم استيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى أبوسمبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

صرحت بذلك أمل دوابة، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن وزارة التموين تتعاقد حالياً مع ٦ مناشئ للحوم بخلاف دولة السودان، تحسباً لأى تطورات فى الحرب السودانية ولتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب عيد الأضحى. مؤكدة أن العجول السودانية فور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبى من خلال فريق من الأطباء البيطريين وتضم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمفردها ٨ أطباء بيطريين.

أوضحت «دوابة» أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية طرحت أمس الأحد ١٥٠ عجلاً، أى ٣٠٠ «شقة»، «الشقة» الواحدة يتراوح وزنها من ٨٠ إلى ١٠٠ كيلو جرام، وهناك بعض المجمعات يصل الطرح فيها إلى ألف كيلو يومياً حسب إقبال المواطنين، مع العلم أن كل فرد من حقه شراء ٢ كيلو فقط حتى يستطيع أكبر عدد من المواطنين شراء اللحوم، وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى. ويصل عدد المجمعات الاستهلاكية التى تضم أقساماً للحوم ٨٠٠ مجمع فى محافظة القاهرة.

وأشارت «دوابة» إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر ٨٥ جنيهاً للكيلو واللحوم المجمدة بخلاف اللحوم الطازجة بسعر ١٦٠ جنيهاً، وسوف يتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج، فضلاً عن إقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد سعر كيلو الضأن «القائم» ومن المقرر إقامة الشوادر فى الخامس من يونيو القادم وجارٍ حالياً استخراج تصاريح إقامة شوادر الخراف.

وحالياً توجد غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولة عن تدبير اللحوم للمواطنين خاصة مع قدوم عيد الأضحى.