زفاف رامز أمير في مهب الريح.. هل العاصفة تمنعه من الزواج؟ (فيديو)

نشر الفنان رامز أمير بوست عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليفاجيء جمهوره بخبر زواجه اليوم من عروسته فرح، ويصدم جمهوره بفيديو تظهر فيه العاصفة الترابية وهي تدمر ديكور القاعة.

زواج رامز أمير

رامز أمير يحتفل بزفافه

وظهر رامز أمير في الصورة بـ "روب العريس"، باللون الأسود الحرير، وأشار إلى أحد شركات تنظيم حفلات الزفاف، وعلق قائلًا: "الحمد لله"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين.

وبعد حلول العواصف الترابية نشر رامز أمير فيديو ليظهر ما تسبب العواصف في اتلاف ديكور الحفل ويستعين بمقطع كوميدي من إحدى أفلام الفنان محمد هنيدي.

وواساه جمهوره بتعليقات مليئة بالحب والدعاء له، فكتبت متابعة: "الله يسعدك ارضى بالمقسوم والله هيراضيك ان شاء الله الجو يكون بليل احسن واروق الله يحفظك انت وعروستك ويتمم لكم على خير .. ليلة سعيدة ان شاء الله "، ومتابعه آخرى: " مسخرة بس متزعلش اهو حاجة مميزة تفتكروا الفرح بيها ".

والجدير بالذكر أن نشرت أحد المواقع العربية عقد قران الفنان في سرية من فتاة برازيلية وقيل أن قصة حبه مع تلك الحسناء جاءت من فترة قبل الزواج بعد تعرفهم لفترة وتتحول علاقتهم لقصة حب رومانسية.

وتم عقد زواجه في منزل عائلته بحضور أفراد أسرته وأقارب زوجته الذين حضروا من البرازيل خصيصًا لهذا الحفل عام 2018، ورغم كل تلك الأقاويل لا توجد أي دليل على صحة تلك الأحداث.

رامز أمير

اخر أعمال الفنان رامز أمير

وكان قد شارك رامز أمير رمضان الماضي في مسلسل رسالة الإمام وتدور قصة المسلسل حول السيرة الذاتية لحياة الإمام الشافعي، ويؤدي دوره الفنان خالد النبوي، وسيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو، ويعد "الإمام الشافعي" عودة لأعمال السير الذاتية في رمضان بعد فترة طويلة من الانقطاع.

وسبق وأن شارك الفنان رامز أمير فيديو لرحلة نسره رحمة بعد مرضه وإجراء عملية خطرة له بسبب تغير الجو، وظهر أمير خلاله بلقطات مؤثرة للغاية حيث كاد الأمل يتجدد خلاله بعد نجاح العملية إلا إن النسر قد فارق الحياة.

وشارك رامز أمير الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه: "حكاية رحمة .. اول وصف ربنا وصفه لنفسه فى أسمائه الحسنى هو الرحمن الرحيم .. زى ميكون عاوز يعلمنا ان الرحمة بتيجى قبل اى حاجة تانية .. بس للاسف الرحمة هى اكتر معنى غاب عننا كبشر ".

رامز أمير يدافع عن محمد رمضان ويوجه رساله لمنتقديه

وعلى صعيد آخر، خرج الفنان رامز أمير ليتحدث عن تقليد بعض الممثلين لأدوار الفنان محمد رمضان، والتي يظهر بها البطل بشخصية "نرجسي"، ويسيطر عليه ما يعرف بـ "الشبحنة"، دون أن يذكر اسم لهؤلاء النجوم.

وكتب رامز أمير عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "هما الزملاء اللى قعدوا سنين يهاجموا محمد رمضان مش مكسوفين دلوقتى و هما بينحتوه فى اعمالهم .. عادى كده المسلسلات كلها بقت الاسطورة، كفاية تقليد بقه خلى عندكم كرامة !! .. الواحد كل ما مدى بيحترم مشوار محمد رمضان جدا، نجم جابها من الصفر بعرقه، راجل اصل مش صورة".