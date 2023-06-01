حصيلة إيرادات "رمسيس باريس" فى السينمات بعد أزمة منع عرضه

استطاع فيلم “رمسيس باريس” بطولة النجمة هيفاء وهبي وحمدي المرغني، أن يحقق إيرادات 5 ملايبن جنيه في السينمات منذ انطلاق عرضه فى دور العرض السينمائي، وذلك بعد أزمة منع عرضه.

وكانت ردت الشركة المنتجة لفيلم "رمسيس باريس" على ما نشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إيقاف عرض فيلم رمسيس باريس بحكم قضائي، مؤكدة أن الفيلم مستمر عرضه في دور العرض بشكل طبيعي وأن ما يحدث ضد الفيلم حملة مغرضة ضد الشركة من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوي التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

رمسيس باريس

وأصدرت الشركة بياناً جاء فيه: "تنوه الشركة المنتجة للفيلم أنها حين نما إلى علمها، صدور حكم قضائي من القضاء المستعجل بمنع عرض بعض المشاهد الخاصة بأحد الممثلين بالفيلم وذلك لوجود خلافات بينه وبين المنتج المنفذ بفرنسا وتم ذلك في غيبة من الشركة ودون إعلاما بتلك الجلسة عن طريق التزوير وعليه فقد قامت الشركة بالطعن بالاستئناف علي ذلك الحكم الباطل".

وأضاف البيان: "تنوه الشركة أن فيلم رمسيس باريس قد مر بجميع القنوات الشرعية للحصول علي كل الموافقات اللازمة للعرض داخل وخارج جمهورية مصر العربية وموقف الشركة سليم، وأن الحكم الصادر هو حكم غير نهائي صدر بناء علي معلومات مغلوطة قدمت أمام القضاء والتي بعد إيضاحها سوف يتم إلغاءه، وأن الفيلم يتم عرضه بصورة طبيعية".

وتابع البيان:" كما تنوه الشركة أنها قامت برفع استئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 18 لسنة 2023 بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 8/5/2023، وتحدد لها جلسة 21/5/2023، وتم التأجيل لجلسة 16/9/2023 وأن الموضوع مطروح أمام القضاء، وأن كل ما ينشر علي وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية ماهو إلا محاولات لتشويه وإثارة المشاكل للشركة والابتزاز، وأن الشركة لن تتهاون في الحصول علي كافة حقوقها من كل من يحاول تشويه صورتها غي موضوع لا يزال مطروح أمام القضاء المصري والفرنسي.

وتؤكد الشركة أنها بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقود هذه الحملة المغرضة ضدها من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوي التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

قصة رمسيس باريس

رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

أبطال رمسيس باريس

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

رمسيس باريس

نجاح رمسيس باريس

وكان أشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة فى الفيلم، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم طرحت الأغنية الدعائية لـ"رمسيس باريس" الذي يقوم بغنائها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري وميكس وماستر أليوت جيمس ومعتز ماضي وإخراج أحمد خالد موسي.

ونافس الفيلم في موسم عيد الفطر وسط مجموعة من الأفلام على رأسها فيلم "هارلى" بطولة النجم محمد رمضان الذى عاد للسينما بعد غياب، ويظل فيلم "رمسيس باريس" يجمع الإيرادات خلال الفترة المقبلة، حيث لاقى نجاحاً كبيراً في الموسم السينمائى الاستثنائى .

رمسيس باريس

وكان أكد الفنان محمود حجازى عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام قائلًا: من زمان بحب الأفكار اللى برة الصندوق ودايما كنت بحب أشغل دماغى من أيام دراستى فى أكاديمية الفنون وتقديم روايات إلى نص مسرحي بشكل مختلف واكتشفت متعة جديدة جوايا غير التمثيل وهى أنى اطلع أفكار جديدة بتناول مختلف .

وأضاف: الفكرة دي كنت كاتبها من 2013 وجنبها شويه أفكار لمشاريع تانية وبالصدفة فى يوم من الأيام كنت قاعد مع المخرج أحمد خالد موسى وبنتكلم عن السينما والفن وحكيت الفكرة وأول لما سمعها قالى الفكره دى بتاعتى وأنا هشتغل عليها وقد كان والحمد لله شكرًا أحمد خالد موسى والفيلم فى السينمات إن شاء الله فى عيد الفطر المبارك.

وكان صناع فيلم رمسيس باريس للنجمة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023 وتصدرت الأفيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.

وطرحت الشركة المنتجة خلال الأسابيع الماضية الأفيش الأول الفيلم، وبعده طرحت البرومو الأول الذى كشف عن طبيعة الأحداث التى تدور معظمها فى العاصمة الفرنسية باريس ويغلب عليها الطابع الكوميدي، ومن المقرر أن تطرح الشركة برومو جديد رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.