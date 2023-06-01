لقطات حصرية من حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف (خاص)

مع إتمام عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني و رجوة آل سيف، انطلق الزوجان في جولة وسط شوارع العاصمة الأردنية في موكب ضخم عرف بالموكب الأحمر.

وعلى الفور حصلت الآنسة رجوة آل سيف زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على لقب أميرة، وكشف مصدر مقرب من القصر الملكي الأردني، أثناء تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، وفقًا للديوان الملكي منحت رجوة خالد آل سيف لقب أميرة فور توقيع عقد القرآن لتصبح بشكل رسمي أميرة الأردن.

وقال المصدر وفقًا للعرف وعادات وتقاليد العائلة المالكة الأردنية، يمنح لقب الأميرات لزوجات الأمراء الهاشميين بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتكنى على اسمه، كما يتم صدور بيان من الإرادة الملكية وهو كالأتي :" منح الآنسة رجوة خالد آل سيف لقب "أميرة" لتصبح الأميرة رجوة الحسين".

الأمير الحسين

جولة الموكب الأحمر بولي عهد الأردن

أنطلق الموكب في مشهد مهيب محاطًا بولي العهد الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف، وبدءا الموكب من قصر زهران حتى قصر الحسينية، فى تقليد بدأ منذ 100 عام، وكانت بداياته على الخيل والهجانة، كانت بداية انطلاق الموكب في عهد الملك عبد الله الأول، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

وحصلت بوابة الوفد الإلكترونية على لقطات حصرية من حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة، وفرحة الشعب الأردني بولي العهد عبروا عن مدى حبهم له.

ويعد الموكب الأحمر أحد أهم تقاليد المملكة الأردنية الهاشمية، وبدأ الموكب منذ تأسيس المملكة، ويطوف الموكب فى المناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.

زفاف الأمير الحسين

زفاف الأمير الحسين

يتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي ماركة اللاندروفر تابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة .

واختار الموكب اللون الأحمر، نسبة لراية الهاشميين ذات اللون الأحمر، بالإضافة إلى راية الحرس الملكي الصفراء وشارتها المتمثلة بوجه الأسد والسّيفين، ويرتدي فريق الموكب المكون من 71 فردا الزي العسكري، وتزدان رؤوسهم بالشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي، بالإضافة إلى وشاح أحمر على صدورهم.

زفاف الأمير الحسين