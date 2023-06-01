لحظة انطلاق الموكب الأحمر لـ ولي عهد الأردن وزوجته في شوارع العاصمة.. شاهد

لن تصدق عمر السيارات

تحتفل المملكة الهاشمية الآن بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، في حفل زفاف أسطوري خطف أعين العالم العربي والغربي واتجهت إلى نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف، ويستعد الأمير الآن إلى خروجه مع الموكب الأحمر.

ما لا تعرفه عن الموكب الأحمر:

الموكب الأحمر واحد من أهم التقاليد المملكة الأردنية والتي بدأت منذ تأسيس المملكة، ويطوف الموكب فى المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة والاحتفالات الوطنية، بلباس الجيش المهيب، والخيل والكوفية الحمراء، والمركبات العسكرية الحمراء المكشوفة والدراجات، ما جعله مرتبطًا بوجدان الأردنيين.

انطلق الموكب في مشهد مهيب محاطًا بولي العهد، وبدءا الموكب من قصر زهران حتى قصر الحسينية، فى تقليد بدأ منذ 100 عام، وكانت بداياته على الخيل والهجانة، كانت بداية انطلاق الموكب في عهد الملك عبدالله الأول، وطرأت عليه متغيرات تناسب كل مرحلة إلى أن اعتمد له اللون الأحمر.

حفل زفاف ولي العهد

حفل زفاف ولي العهد

مما يتكون الموكب الأحمر:

يتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة كلاسيكية مكشوفة ذات دفع رباعي ماركة "اللاندروفر" ويرجع عمر السيارات 55 عامًا وتابعة للديوان الملكي الهاشمي، ترافقها عشر دراجات ذات لون أحمر، تكون حاضرة في المناسبات الوطنية، بطريقة منظمة متناغمة.

أناقة العروس..

الفستان الراقي المحتشم

المكياج الخفيف الذي يكاد لا يرى

المجوهرات القليلة..

والابتسامة الجميلة التي لم تفارق وجهها.🥰#رجوة_آل_سيف #زفاف_ولي_العهد #الأردن

pic.twitter.com/uw2SpbTYgS — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) June 1, 2023

اختار الموكب اللون الأحمر، نسبة لراية الهاشميين ذات اللون الأحمر، بالإضافة إلى راية الحرس الملكي الصفراء وشارتها المتمثلة بوجه الأسد والسّيفين، ويرتدي فريق الموكب المكون من 71 فردًا الزي العسكري، وتزدان رؤوسهم بالشماغ الأحمر والعقال الذي يحمل شعار الجيش العربي، بالإضافة إلى وشاح أحمر على صدورهم.

رجوة آل سيف تحصل على لقب أميرة:

حصلت رجوة آل سيف زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على لقب أميرة، إذْ كشف مصدر مقرب من القصر الملكي الأردني، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أنه وفقًا للديوان الملكي منحت رجوة خالد آل سيف لقب أميرة فور توقيع عقد القرآن لتصبح بشكل رسمي أميرة الأردن.

قال المصدر وفقًا للعرف وعادات وتقاليد العائلة المالكة الأردنية، يمنح لقب الأميرات لزوجات الأمراء الهاشميين بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتكنى على اسمه، كما يتم صدور بيان من الإرادة الملكية وهو كالآتي: "منح الآنسة رجوة خالد آل سيف لقب "أميرة" لتصبح "الأميرة رجوة الحسين".