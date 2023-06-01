منخفض خماسيني مستمر غدًا الجمعة (تحذيرات عاجلة)

موجة من الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية تعرضت لها المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة، من خلال انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار الخفيفية، وعرف عن سوء الطقس اليوم بأنه منخفض خماسيني.

منخفض خماسيني يضرب المحافظات

كما أن سوء الأحوال الجوية تسبب في سقوط عدد من الأشجار ولوحات الإعلانات على الطرق، مما تسببت في تعطل الحركة المرورية على بعض الطرق.

وعلق الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ما تعرضت له المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة من انتشار الرياح المحملة بالرمال والأتربة وانعدام الرؤية، مشددًا على أننا اعتدنا على ما شهدناه اليوم في هذا التوقيت من كل عام، حيث إننا في فصل الربيع والذي يتكون به منخفض خماسيني.

وأوضح أن ما تعرضنا لها اليوم هي منخفض خماسيني تتكون في ليبيا، وتتجه فيما بعد للصحراء الغربية، وتلك المنخفضات تجلب رياح غربية جنوبية، مضيفًا: "طول الربيع كانت الأجواء ربيعية إلى حد كبير، وتبقى 20 يوم على فصل الربيع، والخرائط أشارت إلى وجود هذا منخفض خماسيني.

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحاته ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أن الهيئة العامة الأرصاد الجوية ونوهت إلى سوء الأحوال الجوية منذ يومين، حيث إنها شددت على أن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار.

استمرار سوء الأحوال الجوية حتى يوم غدًا الجمعة.. منخفض خماسيني نشاط للرياح المحملة بالأتربة

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استمرار سوء الأحوال الجوية حتى يوم غدًا الجمعة، موضحة أن هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة، كما أن نشاط الرياح سيكون على أغلب المحافظات الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية وبعض المناطق في القاهرة الكبرى.

ونوهت بأن درجات الحرارة ستظل مرتفعة غدا وأمطار خفيفة ورعدية، ومع يوم السبت يختلف الجو وتنخفض درجات الحرارة ومتوقع أن تصل 34 على القاهرة الكبرى، مع توقف الأتربة والرياح، مشددة على أن سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلو متر، وتسببت السحب الرعدية إلى تعطل الرؤية الأفقية.