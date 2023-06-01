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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

لاعتماد برنامج «الصحافة والإعلام» من هيئة ضمان الجودة..

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالحصول على "الاعتماد البرامجي"

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية، والدكتورة فاطمة رجب، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أم أحمد أمين، مديرة وحدة ضمان الجودة بالكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بعد اعتماد البرنامج السادس والأخير بالكلية برنامج: «الصحافة والإعلام».

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مجلس جامعة الأزهر يهنئ لغة العربية المنصورة بالحصول على شهادة الجودة

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مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشاد مجلس الجامعة بجهود كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، تلك الكلية المتميزة والتي خرجت الآلاف من سفيرات الأزهر مصريات ووافدات داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم.

الكلية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي

جدير بالذكر أن الكلية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة الاعتماد البرامجي.

 

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