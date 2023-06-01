للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. مسعود يتفقد مستشفى الصدر بالزقازيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، للمرة الثانية في أقل من ٢٤ ساعة؛ جولة تفقدية استهدفت مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق.

تابع وكيل الوزارة، انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والتأكد من تنفيذ تعليمات مرور وكيل الوزارة أمس على المستشفى، مع متابعة أعمال التطوير بها، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، للارتقاء ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

تفقَّد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تنفيذ تعليمات أمس بفتح عنابر جديدة، وتخصيص قسم داخلي وفقًا لعدد الأسرة لحالات الرجال، وآخر للسيدات، بما يتناسب مع مؤشرات تردد الحالات على المستشفى، والتأكد من استبدال الأثاث الخشبي بآخر معدني يسهل جرده وتطهيره داخل الأقسام الطبية، ومن ارتداء المرضى للزي الطبي بالأقسام المختلفة.

تأكد وكيل الوزارة من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، متابعًا أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، موجهًا إدارة المستشفى باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة في حالة وجود أي أعطال متكررة بالأجهزة.

اطمأن الدكتور هشام مسعود على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام الداخلية والعناية المركزة، موجهًّا بسرعة تفعيل قسم أطفال داخلي للأمراض الصدرية، في خلال ٤٨ ساعة، بعد توفير القوى البشرية اللازمة من أطباء الأطفال بالمستشفى.