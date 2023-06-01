حكاية طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. السر عند إسعاد يونس

احتلت أنباء طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي، حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، ما بين الجد والسخرية، الأمر الذي أثار حيرة وفضول الكثيرين متسائلين عن حقيقة الأمر.

سر تريند طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

بدأت القصة حينما شارك أحمد العوضي صورته من كواليس مشاركته في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وهو يأكل كبدة نية وأرفقها بتعليق: "كبده نيه بدمها.. حصريًا مع صاحبة السعاده قريبًا"، الأمر الذي أثار صدمة ياسمين عبدالعزيز واضطرها لطلب الطلاق ممازحة زوجها أمام المتابعين.

أحمد العوضي

وفي الوقت نفسه، زعم أحد المتابعين انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، خلال أحد التعليقات المكتوبة على الصورة، قائلًا: "الغريب ياسمين لم تعد تعلق على منشوراتك فيه ايه في الموضوع يارب مايكونش اللي سمعتو صح"، لترد عليها متابعة أخرى: "علقت على الفيس بوك عايزه اطلق بس بتهزر طبعا".

على صعيد آخر، مازح العوضي أحد المتابعين بعد مغازلته لزوجته ياسمين عبدالعزيز خلال التعليقات بقوله: "بحبك"، ليرد عليه قائلاً: "جاي في الزحمة بس انا قاطع عليك"، ليحسم جدل الجمهور حول حقيقة طلاقهما.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز خطفت قلوب جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح علامة مجوهرات شهيرة، وكعادتها نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قائلة: "أجمد مجوهرات".

وبدت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة ساحرة كالأميرات، إذ ارتدت فستانًا جذابًا ولافتًا للأنظار يمزج بين اللونين الأبيض والأسود، ذا أكمام وينتمي لأحدث صيحات فساتين الأوف شولدر، مما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات الماسية الفخمة التي تناغمت مع إطلالتها.

وحرص الفنان أحمد العوضي على مغازلة زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، مُعبرًا عن مدى حبه لها برسالة رومانسية قصيرة، قائلًا: "الغالي للغالي"، مُرفقًا تعليقه برمز القلب الأحمر.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

كانت آخر أعمال النجمة ياسمين عبدالعزيز مسلسل "ضرب نار" الذي خاضت به الماراثون الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، وشاركها بطولته زوجها النجم أحمد العوضي ونخبة لامعة من مشاهير الفن، أبرزهم، سهير المرشدي، ومها نصار، وهدى الإتربي وأحمد صادق، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.