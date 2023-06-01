سويلم يشارك في اجتماع شركاء التنمية للتحضير لأسبوع القاهرة السادس للمياه

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في احتفالية "إجتماع شركاء التنمية - التحضير لإسبوع القاهرة السادس للمياه، وفى كلمته توجه الدكتور سويلم بالشكر للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا إستراتيجيا منذ إنشاء إسبوع القاهرة للمياه ، معربا عن أمله فى استمرار هذه الشراكة ، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والمانحين ووكالات التمويل الدولية .



وأشار الدكتور سويلم إلى تطور اسبوع القاهرة للمياه كل عام ، حتى أصبح علامة فارقة في جدول الأعمال الدولي للمياه ، حيث يجمع الإسبوع الوزراء وكبار المسئولين من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية ، والأساتذة والعلماء والمتخصصين وخريجين الجامعات والطلاب والمزارعين ، وهو ما يعطي هذا الحدث طبيعة خاصة ومميزة ، كما أصبح اسبوع القاهرة للمياه منصة هامة لأفريقيا لرفع صوت أفريقيا للمجتمع الدولي ، خاصة مع وجود تحديات عديدة تواجه قطاع المياه على مستوى العالم نتيجة لندرة المياه وتغير المناخ .

وسلط الدكتور سويلم الضوء على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين ، ومساهمات الإسبوع على أجندة المياه العالمية ، حيث عقد الإسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون COP27 ، كما أدرجت مصر إسبوع القاهرة للمياه الرابع من أكتوبر ٢٠٢١ والخامس فى أكتوبر ٢٠٢٢ في إطار العمل التحضيري العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذى عقد فى نيويورك فى شهر مارس الماضى ، حيث اسهمت توصيات ونتائج اسبوع القاهرة الخامس للمياه كمدخلات إلى مؤتمر الأمم المتحدة .

كما نتج عن إسبوع القاهرة الخامس للمياه في الجزء رفيع المستوى اطلاق "نداء القاهرة للعمل من اجل المياه" والذي تم اعداده بناء على مناقشات عميقة لتعزيز الإجراءات والالتزامات السياسية العالمية لدعم البلدان التي تعاني من ندرة المياه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه .

كما أشار سيادته لمجهودات مصر الناجحة خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث نجحت مصر فى إدراج المياه في قلب العمل المناخى العالمى ، وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ التي يتم فيها ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات ، كما نجحت الوزارة خلال مؤتمر المناخ فى عقد جناح للمياه ويوم للمياه ، وإطلاق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ، خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

ونتيجة لمبادرة AWARe .. فقد بدأت أنشطة بناء القدرات تحت مظلة المبادرة في إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومجلس وزراء المياه الافارقة (الامكاو) من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة والذى أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف قريبا - بإعتبارها رئيس الأمكاو - الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة في منتصف يونيو الجارى ، والذى سيتم خلاله رسميا الاعلان عن إطلاق المركز الإفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

كما أنه يجرى حاليا التحضير للاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمبادرة التكيف خلال إسبوع القاهرة السادس للمياه .

علاوة على ذلك .. وكنتيجة للدورة الخامسة لاسبوع القاهرة و COP 27 ، ترأست مصر واليابان رئاسة الحوار التفاعلي "المياه والمناخ" خلال مؤتمر الامم المتحدة للمياه ، حيث نجحت مصر في تقديم مقترحات للتعامل مع تحديات المياه حول العالم .

وفيما يخص إسبوع القاهرة السادس للمياه .. اعرب الدكتور سويلم عن أمله بإستمرار النجاح الذى تحقق خلال السنوات الماضية ، والإستمرار فى السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى ، حيث من المقرر أن يعقد إسبوع القاهرة السادس للمياه كحدث تحضيرى لمؤتمر المناخ القادم COP28 ، وتعمل مصر حاليا مع دولة الإمارات العربية المتحدة -رئيس مؤتمر المناخ القادم - على مواصلة السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى .