ميسي يرحل عن سان جيرمان .. وهذه المباراة الأخيرة

كشف كريستوف غالتييه مدرب باريس مدرب سان جيرمان، اليوم الخميس، عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة في استاد الفريق بارك دي برينس بعد غدِ السبت.

حيث يواجه باريس سان جيرمان منافسه كليرمو في ختام المباريات بالدوري الفرنسي.

وقال جالتيه: حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة له في بارك دي برينس وأتمنى أن ينال أفضل استقبال.

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.

وأضاف جالتييه: في هذا العام شكل جزءا مهما من الفريق، إنه متاح دائما ولا أعتقد أنه يمكن تبرير تعليقات أو انتقادات ضده.

وأكمل مدرب سان جيرمان : كان في خدمة الفريق دائما، حظيت بامتياز رائع بمرافقته خلال الموسم.