كندة علوش تروي حكايات للمرة الأولى في فيلم "نزوح" (خاص)

توسطت الفنانة كندة علوش الجمهور في العرض الخاص لفيلم "نزوح"، الذي يعرض للمرة الأولى في مصر، وسط حضور كامل العدد بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا السينمائي 2022.

كواليس كندة علوش في فيلم نزوح

تحدثت كندة علوش في الندوة التي أقيمت بعد العرض الخاص للفيلم، عن تحضيرات وكواليس "نزوح"، قائلة: "بالرغم من الصعوبات التي ملأت تحضيرات نزوح لكنه كان ممتعًا ومليئًا بالتفاصيل الدافئة التي أعادت لي شعور أوقات الحرب في سوريا".

كندة علوش من ندوة فيلم نزوح

واستكملت: "شخصية هالة في الفيلم تشبهني كثيرًا في تصرفاتها وحديثها ورؤيتها الإيجابية لكل سلبي حولها، وهدوءها في المواقف العصيبة والبحث دائمًا عن الحلول البسيطة".

وبسؤالها عن خروجها عن تصوير الأحداث السورية عن المعتاد، قائلة: "قصدنا مع المخرجة سؤدد كعدان أن نتناول الفيلم بطريقة الكوميديا السوداء، بمعنى لانجعل المشاهد يتفاعل مع الأحداث حتى البكاء، لأن المُشاهد عندما تبكيه الأحداث لن يفكر بشكل صحيح في تفاصيله، لكن الابتسامة والضحك وتصوير اليوميات بشكل خارج عن الحزن يجعله يرى الأحداث بشكل أوضح ويفكر بشكل إيجابي أكثر".

واستفاضت كندة في الحديث عن شخصية هالة في "نزوح"، قائلة:" هي إمرأة تحاول المحافظة على نعومتها وسط الظرف العصيبة التي تمر بها مع إصرار زوجها على التمسك بالمنزل وهو يملؤه الدمار، ولكنها بالرغم من ذلك تحافظ على المنزل مرتب ونضيف وتستكمل حياتها بشكل طبيعي وتحتفظ بالملابس الجديدة للمناسبات القادمة، تلك التفاصيل تجعلها تتأقلم بشكل أبسط وأسرع مع المشكلات التي تعيشها ولا تعلم موعد نهايتها".

كندة علوش من ندوة فيلم نزوح

كندة علوش

واصلت كندة علوش الحديث عن كواليس الفيلم، قائلة:" والدة زوجي الفنان عمرو يوسف ساعدتني كثيرًا في الاهتمام بي وبإبنتي أثناء التصوير، واستمر التصوير قرابة الـ 6 أشهر في تركيا".

وعن أكثر اللحظات التي استمتعت بها كندة في عرض الفيلم في مصر، قالت:" صوت الضحكات مع عرض الفيلم أسعدني كثيرًا لأن الشعب المصري صعب إضحاكه بسهولة".

تلقت كندة علوش ردود فعل إيجابية واسعة عن الفيلم أثناء حديثها مع الحضور، وبأدائها السهل الممتنع داخل الأحداث، منهم من وجهلها رسالة شكر بأنه شعر بقيمة وطنه أكثر وأكثر وآخرون تحدثوا عن القيمة الإيجابية وسط سلبيات الدمار والحنين إلى وطنهم والعودة إلى طبيعته الأولى".

كان قد حصل فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم في 10 سبتمبر 2022

فاز الفيلم في عرضه العالمي الأول بجائزة الجمهور ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها.

حرص على حضور الندوة الفنانة منى زكي والتي أشادت بأداء كندة علوش وقصة فيلم نزوح والتناول المتميز للقصة، بجانب والدة زوجها الفنان عمرو يوسف، والتي رافقتها في كواليس تنفيذ الفيلم.

أبطال فيلم نزوح

فيلم نزوح من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش​، سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، ودارين الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير هيلين لوفار.