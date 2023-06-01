البورصة تربح 3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية للمستثمرين العرب

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.140.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوي17533نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى3289 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4927 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 43 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات 3.2مليار جنيه .