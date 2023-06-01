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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تعاملات البورصة
تعاملات البورصة

نشط أداء مؤشرات  البورصة في ختام جلسة تعاملات  اليوم الخميس   بصورة جماعية مدعومة بعمليات شرائية للمستثمرين العرب

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي   1.140.2 تريليون  جنيه.

ارتفع  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة  0.21% ليصل إلى مستوي17533نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى3289 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1%   ليغلق عند مستوى 4927 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  43 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات 3.2مليار جنيه .

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