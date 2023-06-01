العالم سيدفع فاتورة كارثية حال تدخل الناتو في الحرب| فيديو

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن العالم سيدفع فاتورة كارثية حال تدخل الناتو في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف رئيس المركز الأوكراني للحوار، أن صباح اليوم شهد هجمة روسية عبر عشرة صواريخ تم إسقاطها لكن شظاياها تسببت في مقتل أكثر من 3 مدنيين منهم سيدة وابنتها، وفي مناطق بأحياء كييف العاصمة.

بالمقابل أوكرانيا معنية بإشعار الجانب الروسي أن استهداف المدنيين مرفوض، فضلا عن وجود هجمات في العمق الروسي بها عدة رسائل سواء كان المتسبب فيه القوات الانفصالية أو المعاضة للنظام الروسي من داخل روسيا أو كان ذلك بدعم وتوجيه من أوكرانيا.

وتابع أن ذلك يوصل رسالة أن روسيا غير قادرة على الدفاع عن أرضها، حيث تدعي أوكرانيا أن هناك اقتحام بري للعمق الروسي، بسيما تنفي روسيا ذلك، والضحية دائما بين الجانبين هم المدنيين.

تقديم أشكال الدعم العسكري والإنساني كافة لأوكرانيا

وفي السياق ذاته لفت ماكرون، إلى أن كثيرًا من القوات الروسية تراجعت في حربها ضد أوكرانيا، مشددًا على التزام أوروبا بتقديم أشكال الدعم العسكري والإنساني كافة لأوكرانيا.

فيما ذكر الرئيس الفرنسي أن قارة أوروبا تتبع أسلوب الشفافية والدبلوماسية في التعامل مع مشكلاتها السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن قارة أوروبا لا توجه تهديدًا لأي دولة في العالم، موضحا أن القارة الأوروبية تبذل الجهود اللازمة كافة للحفاظ على سيادتها، وأن الاتحاد الأوروبي تصرف بطريقة موحدة تجاه أزمة أوكرانيا.

القيود الأوروبية على استيراد حبوبها يخدم بوتين

فيما أعربت أوكرانيا، عن أسفها للقيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على صادراتها من الحبوب، والتي تنوي بروكسل تمديدها، معتبرة أنها تصب في مصلحة المجهود الحربي الروسي، وفرضت هذه القيود خمس دول أوروبية شرقية من ضمنها بولندا، أحد الداعمين الرئيسيين لكييف، من أجل حماية المزارعين المحليين من تدفق الحبوب الأوكرانية الذي تسبب بانخفاض الأسعار.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية.

شاهد الفيديو..