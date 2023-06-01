اعتماد 11 معهدًا أزهريًا جديدًا بالإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد بيومي مدير عام المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية حصول 11 معهدًا أزهريًا بالمراحل التعليمية بالإسماعيلية على درجة الجودة والاعتماد .بما يعد إضافة جديدة للتعليم الأزهري في نطاق المحافظة.

وقال تامر بدران مدير إدارة الجودة أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وافقت على اعتماد عدد 11 معهدا أزهريا بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية. صرح بذلك تامر بدران مديرإدارة الجودة والاعتماد بمنطقة الإسماعيلية .

أضاف أنه بذلك يكون نسبة اعتماد معاهد منطقة الإسماعيلية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م هي ١٠٠% .

وقال إن المعاهد التى تم اعتمادها هى كالاتى :- عدد (٢) فصل دراسي أول معهد ف التل الكبير ع ومعهد بنين الشيخ زايد ع وعدد (٩) معاهد الفصل الدراسي الثاني معهد بنين تل ثمود ع وأبو سلطان ب وروضة آل سهمود النموذجي والشيخ زايد ومصطفى علي والشهيد محمد ابراهيم وأبو جريش والقنطرة غرب وأبو خليفة) لتلحق بمعاهد المعتمدة بالمنطقة.

دور أعضاء فريق الجودة بالمنطقة الأزهرية

ووجه بدران الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وقيادات الازهر الشريف و ومديري المراحل (رياض أطفال والتعليم الإبتدائي والإعدادي) ومديري الإدارات التعليمية ومديري العموم ومدير الإدارة الهندسية والمكتبات والتعاقدات والمخازن والوسائل التعليمية ورعاية الطلاب والشئون الإدارية والوظيفية والعاملين والحسابات.

مؤكدا على دور أعضاء فريق الجودة بالمنطقة الأزهرية.