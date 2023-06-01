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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنتقل كليًا إلى العاصمة الإدارية

انتقال وزارة العمل
انتقال وزارة العمل للعاصمة الإدارية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة، انتقلوا اليوم إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

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وقالت إن وزير العمل حسن شحاتة، وجه اللجنة المختصة متابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، وأعلنت اللجنة عن جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيًا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن  استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي، لكافة الموظفين المنتقلين في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لأعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين.

استكمال عمليات الربط الإلكتروني

وأضافت العمل، أنه جارٍ استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بأعمال الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات للمقر الجديد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتسهيل أداء المهام الموكلة لكافة العاملين والإدارات وضمان سير العمل على أكمل وجه واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميدانى وتوفير فرص العمل وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

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