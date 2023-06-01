«تطوير مصر» على طريق التوسع الإقليمى.. وتشارك مجموعة نايف الراجحى لإنشاء شركة فى السعودية

وقعت شركة تطوير مصر- إحدى الشركات العقارية الرائدة فى مصر- عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية- إحدى كبرى الشركات السعودية العاملة فى مجالات العقارات وأسواق المال والشراكات والاستحواذات –لإنشاء شركة مشتركة فى مجال التشييد والبناء والاستثمار العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية بمعايير عالمية فى المملكة، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للسوق العقارى السعودى من خلال خبرات كل من الكيانين، وذلك بهدف المساهمة فى تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد تم توقيع عقد الشراكة فى عاصمة المملكة العربية السعودية «الرياض»، فى فندق فيرمونت رملة للشقق الفندقية وهو احد مشروعات مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية. حيث قام بالتوقيع على العقد كل من الدكتور أحمد شلبى شريك مؤسس والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ونايف صالح الراجحى المؤسس والرئيس التنفيذى مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية، وذلك بحضور وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقارى عبدالرحمن الطويل، والوكيل المساعد للقطاعات الخدمية بوكالة تطوير الاستثمارات بوزارة الاستثمار عمار محمد نور الطف، وعدد من مسؤولى الشركتين.

وتسعى هذه الشراكة لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين فى المجال العقارى، وتماشيًا مع رؤية الشركتين الاستراتيجية لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التى تشمل تطوير مشروعات تقدم جودة حياة متميزة مع تقديم الخدمات المختلفة من تشغيل وإدارة المجتمعات بما يضمن خلق قيمة مضافة لقاطنى ورواد المشروعات والمناطق المجاورة. وتتمثل هذه الشراكة فى دعم عملية التطوير العقارى والعمل على إنشاء المشاريع السكنية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية والفندقية، وتقديم الدعم لترويج الاستثمار داخل المملكة فى المرحلة الحالية وداخل مصر فى مراحل لاحقة.

وعلق الدكتور أحمد شلبى، شريك مؤسس والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، على الشراكة قائلاً: «إن الشراكة الاستراتيجية مع شركة نايف الراجحى الاستثمارية، خطوة أولى فى مسيرة الشركة نحو التوسع فى الأسواق الإقليمية لتكرار تجربتها المميزة فى التطوير العمرانى فى مصر، مرجعًا إختيار السعودية ياتى فى ظل ما تشهده المملكة حاليًا من طفرة اقتصادية وعمرانية وبالإضافة إلى ما تقدمه من حوافز مشجعة للاستثمار».

«وأرجع إقامة شراكة مع مجموعة نايف الراجحى الاستثمارية، لتميز الشركة السعودية بخبرة كبيرة فى قطاعات مختلفة كما لها حصه كبير فى الاستثمار فى القطاع العقارى السعودى، مما يسهم فى تحقيق إضافة للمشروعات المشتركة بينهما فى السعودية ثم مصر فى مراحل لاحقة، وذلك من خلال تبادل الخبرات للتعرف على الاتجاهات العقارية فى البلدين لتقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات العملاء».

ومن جانبه أبدى نايف صالح الراجحى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة نايف الراجحى، «سعادته بعقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير مصر، والتى اعتبرها من الشركات الرائدة فى المجال

وبالإعلان عن هذه الشراكة نجحت تطوير فى تحقيق واحدة من أهم أهدافها الاستراتيجية وهى التوسع الإقليمى وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها. وتأتى هذه الخطوة بعد النجاحات التى حققتها الشركة منذ إنشائها عام 2014، حيث أطلقت ستة مشروعات متكاملة ومستدامة وذكية وسعيدة فى جميع المناطق الاستراتيجية فى مصر، وقامت بتسليم وتشغيل وإدارة مشروعين رائدين ونجحت فى خلق جودة حياة متميزة بشهادة قاطنيها وزائريها، كما تعتزم تسليم وتشغيل مشروعين آخرين قبل نهاية العام الجارى.