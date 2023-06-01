توريد 2189 طنا و61 كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد القمح 2023 بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على مسئولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد و إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2189 طنا و61 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 505106 أطنان و095 كيلو قمح مشيرة إلي تمام جاهزيةجميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.