نقل طفل لمستشفى سوهاج الجامعي صدمته سيارة بدار السلام

أصيب طفل في السابعة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ صدمته سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي واصطدمت سيارة أخرى بالأولى من الخلف وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة "مدحت . ر . ا . ا" 24 سنة سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل "ممدوح . ت . ع . م" 7 سنوات ويقيم دائرة المركز وكذا إصطدمت بالسيارة سالفة الذكر من الخلف السيارة ربع نقل قيادة "إسلام . ع . ا . م" 23 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم .

نتج عن الحادث إصابة الطفل المذكور باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما تقدم وأضاف قائد السيارة الأولى بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبسؤال جد المصاب لوالده "عبد . ا . م . ا" 56 سنة عامل زراعي ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة الأولى بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .