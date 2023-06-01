صرف السلع التموينية لـ 64 مليون مواطن عن شهر يونيو

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الخميس، صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تبدأ أيضًا في صرف السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.

السلع الغذائية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

كما توفر الوزارة أيضا كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى وسيتم صرف السلع المدعمة على بطاقات التموين.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر يونيو اعتبارا من اليوم الخميس، وأيضا صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية، كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.