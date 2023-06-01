تواجه الدروس الخصوصية وتخفف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور

شهدت 13 مدرسة بمحافظة كفرالشيخ، إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة لمتابعة المراجعات النهائية التي أعلنت عنها مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

ودعا محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، أبنائه الطلاب التوجه للمدارس التي جرى الإعلان عنها والتسجيل لحضور المراجعات، للاستفادة منها، يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على رفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، قاعات الشهيد رياض الثانوية بنين، التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والتي شهدت تواجد عدد كبير من الطالبات، كما توافد الطلاب والطالبات على 13 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية.