عاجل
محمد موسي رئيساً لمصر للطيران للخطوط الجوية
الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

العثور على بقايا بشرية خلال البحث عن 7 عمال مفقودين

بقايا بشرية
بقايا بشرية

عثر موظفو مكتب المدعي العام بولاية خاليسكو المكسيكية، أثناء البحث عن سبعة شبان مفقودين، على عشرات الأكياس التي تحتوي أجزاء من جثث.

 

وقال المكتب في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن الموظفين قاموا بعمليات بحث بمناطق مختلفة لتحديد مكان الشبان الذين تم الإبلاغ عن فقدهم والبحث عنهم في مزرعتين في حي Jardines Vallarta وLa Estancia، مبينا أنه نتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت شرطة التحقيق من الحصول على معلومات حول المكان المحتمل للمفقودين وهو في منطقة تشبه الوادي ومن الصعب الوصول، حيث تم العثور على العديد من الأكياس التي تحتوي على أجزاء من الجثث.

وأفاد بأنه بالتنسيق مع عناصر من إدارة الحماية المدنية والإطفاء في زابوبان، تم تنفيذ عمليات عدة لاسترجاع الأكياس من الوادي، فيما قامت دائرة الطب الشرعي بنقل الجثث إلى منشآتها لتحديد عدد الأشخاص وأسباب الوفاة، بالإضافة إلى إثبات هويتهم الرسمية.

استخراج 45 كيسًا يحتوي على رفات بشرية

وأعلن أنه أنه تم حتى الآن استخراج 45 كيسا يحتوي على رفات بشرية، تعود إلى رجال ونساء على حد سواء، مؤكدًا أن أعمال البحث التي بدأت أمس، ستبقى مستمرة خلال الأيام المقبلة، حتى استخراج كافة الأكياس.

 

وأضاف: "لا يمكن تحديد أن كانت البقايا الموجودة في هذه المنطقة تتوافق مع العمال السبعة المفقودين من مركز الاتصالات في زابوبان، لذلك تستمر إجراءات البحث دون انقطاع لتحديد مكان هؤلاء الشباب على قيد الحياة".

جاء ذلك في تقرير عبر روسيا اليوم. 

 

مواد متعلقة

أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

بدء التقديم إلكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

مسابقة للنساء الحوامل في نيكاراغوا (شاهد)

وقف الصيد فى البحر الأحمر ومنع تداول الأسماك بالمطاعم والمحلات التجارية
الجريدة الورقية