«رويال» تطلق مشروع «مونارك» فى مدينة المستقبل

أطلقت شركة رويال للتطوير العقارى مشروع مونارك «كأحدث مشروعاتها العقارية فى مدينة المستقبل فى احتفالية أحياها الموسيقار العالمى عمر خيرت وذلك ضمن رؤية الشركة التى تتماشى مع استراتيجية الدولة فى بناء مدن عمرانية مستدامة تحقق أعلى عائد على الاستثمار.

وضمن هذا السياق قال المهندس شريف شعلان – رئيس مجلس ادارة الشركة إن مشروع « مونارك « فى مدينة المستقبل جاء وفقا لخطة توسعية ترتكز على عدة محاور اساسية أهمها بناء مشروعات معمارية واستثمارية مميزة لتعزيز قوة الشركة وادائها بالسوق المصرى.

وأعتبر ان المشروع يمثل علامة فارقة فى مدينة المستقبل من حيث موقع المشروع والتصميمات المعمارية والخدمات الترفيهية لتوفير أعلى معدلات جودة الحياة داخل المشروع الذى يمتد على مساحة 40 فدانًا باجمالى استثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه بعدد من الخدمات الجديدة والمتفردة فى هذه المنطقة الجاذبة جدا للاستثمار.

من جهته قال الدكتور كريم شعلان – المدير التنفيذى لشركة رويال للتطوير خلال كلمته ان مشروع « مونارك « التطور الطبيعى لأداء الشركة العمرانى خلال الفترة الحالية ويتماشى مع الرؤية الفلسفية الخاصة بالشركة فى البناء التى ترتكز على ادارة واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات من اجل خلق مجتمع عمرانى متكامل.

من ناحيته أبدى الدكتور ياسر البلتاجى رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لـ«YBA» للاستشارات المعمارية والهندسية والاستشارى الخاص بالمشروع سعادته بالتعاون مع شركة رويال للتطوير لما تمتاز به الشركة من رؤية وفكر عمرانى مختلف، وقال المهندس كامل إبراهيم–الرئيس التنفيذى لشركة انفرجن المتخصصة فى استشارات التطوير العقارى إن تعاونهم مع شركة «رويال» للتطوير العقارى جزء من خطتها التوسعية بالسوق المصرى فى التعاون مع شركات تطوير عقارى تتمتع بمميزات وأفكار إبداعية ورؤى مستقبلية فى مجال الاستثمار العقارى من أجل تنفيذ مشروعات ذات عوائد استثمارية قوية.