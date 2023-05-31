الإسماعيلي والمقاولون.. الدراويش يبحث عن الإنتفاضة بعد الخروج المفاجئ من الكأس

يحل فريق الإسماعيلي تحت قيادة مدربه حمزة الجمل ضيفًا ثقيلًا أمام نظيره المقاولون العرب، والتي تجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري، والتي يحتضنها استاد المقاولون.

ويبحث ذئاب الجبل في مباراة اليوم لقنص الثلاث نقاط من ضيفه الإسماعيلي للحفاظ على المركز الخامس، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور في صدام اليوم.

على الجانب الأخر يأمل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل للإنتفاضة مجددًا بعد الخروج المفاجيء من بطولة كأس مصر أمام النجوم.

وكان خروج الإسماعيلي من بطولة كأس مصر بمثابة ضربة موجعة لمحبي الدراويش بعدما كان الأمل الوحيد لتعويض الجماهير من الموسم المتواضع الذي يقدمه الفريق هذا الموسم وهروبه من شبح الهبوط بأعجوبة.

ترتيب الإسماعيلي و المقاولون في الدورى المصري

ويأتي المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بـ41 نقطة بعد 29 لقاء، حقق خلالهم الفوز في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الحادي عشر في الدوري المصري ويملك 32 نقطة، بعد لعب 28 لقاء، حيث فاز فى 7 وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات.

موعد مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري

وتنطلق مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدير لقاء المقاولون والاسماعيلي طاقم حكام مكون من محمد يوسف حكما للساحة وأسامة عبداللطيف ومحمد مجدي الشيخ مساعدين وأحمد ناجي حكما رابعا ومصطفي الشهدي حكما لتقنية الفيديو ومحمد عبدالعزيز حكما مساعدا للفيديو.

يُذكر أن مجلس الإسماعيلي عقد جلسة مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الفريق والذي أنضم لصفوف الدراويش خلال إنتقالات يناير الماضية وذلك لتجديد تعاقده مع الفريق لسنوات قادمة.

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية قررت استمرار عمل اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي لحين استصدار القرارات القانونية التزاما بحكم مجلس الدولة الأخير فور استلام مسودته.

ويطمح المقاولون العرب في مواصلة انتصاراته في المباريات القادمة من أجل التواجد في المربع الذهبي في الدوري المصري من أجل ضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

تعادل فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش سلبيَا، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت في إستاد المقاولون العرب.