محافظة أسوان تكشف تفاصيل حريق شارع بورسعيد (فيديو)

قال محمد حسن، المتحدث باسم محافظة أسوان، إن حريق أسوان الذي وقع اليوم، بشارع بورسعيد، امتد لـ18 محلا و5 وحدات سكنية بإحدى العمارات، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية نجحت عبر 8 سيارات إطفاء ومنظومة الحريق بالشارع في منع حدوث كارثة في السوق.

مطالبة بمضاعفة التعويضات من 20 لـ40 ألف جنيه للمحال والشقق المتضررة

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس إن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، طالب وزارة التضامن بمضاعفة التعويضات من 20 لـ40 ألف جنيه للمحال والشقق المتضررة من حريق أسوان.

إنشاء سوق تجزئة كبير في «كوم أمبو»؛ لتفريغ المدينة من البيع العشوائي

وأكد أن المحافظ كلف بإنشاء سوق تجزئة كبير في «كوم أمبو»؛ لتفريغ المدينة من البيع العشوائي وخاصة شارع بورسعيد المخصص لبيع السجاد والمفروشات، بالإضافة إلى مجمعين تم إنشاؤهما بنسبة 70% على مساحة 16 ألف متر مربع في منطقة رؤوف والكافور.

وتمكنت الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب صباح اليوم الأربعاء، بعدد من المحلات التجارية بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو، والذي امتدت آثاره إلى 19 محل أحذية وملابس، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة.

وشارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات إطفاء 7 منها تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد، والشوارع الجانبية باعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التى تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للاشتعال.

وكلف محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ومديرية التضامن الاجتماعى، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوي لقوات الحماية المدنية، ومصنع سكر كوم أمبو واستجابتهم السريعة وتمكنهم بإخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق