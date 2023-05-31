أمريكا تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة

تعتزم “الولايات المتحدة” مُواصلة دعم “أوكرانيا” من خلال تزويدها بكُل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بشكل أفضل، وكجزء من كُل هذه الجهود، لدى واشنطن الحزمة التالية، والتي ستكون الـ 39، هكذا صرح منسق الاتصالات في البيت الأبيض، "جون كيربي".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، أعلن جون كيربي، أن الولايات المتحدة ستُزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية جديدة، ستشمل ذخيرة لأنظمة "باتريوت" و"هايمارس".

وقال كيربي: "نحن نستخدم هذا الحزمة، التي نُعلن عنها اليوم لتزويد أوكرانيا بذخيرة إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، والتي تستخدمها أوكرانيا بفعالية كبيرة، بالإضافة إلى أنظمة أفنجر الجديدة، وستينغر، وبالطبع ذخيرة هايمارس".

حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا:

يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 38 مليار دولار لأوكرانيا مُنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير عام 2022.

من ناحية أخرى، أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فشل وزراء الدفاع الأوروبيين في الاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مُضيفًا أن المُناقشات بهذا الشأن مُستمرة.

مساعدات عسكرية لأوكرانيا

وقال بوريل عقب اجتماع مجلس وزارة الدفاع في الاتحاد الأوروبي: "لقد اقترحنا بالفعل الحزمة الثامنة بقيمة 500 مليون يورو، والتي نُواصل التفاوض بشأنها، وآمل أن نتغلب على جميع العقبات واحدة تلو الأخرى للموافقة على هذه المساعدات على المستوى الفني ابتداء من هذا الأسبوع. حتى الآن، ليس لدينا قرار بالإجماع بشأن هذه المسألة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية، عن تخصيص شريحة جديدة من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا عن العام 2023، بقيمة 1.5 مليار يورو.

وأوضحت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الشريحة، "يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في تغطية احتياجاتها التمويلية الفورية بدعم مالي كبير ومُستقر وقابل للتنبؤ في عام 2023".

كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الدعم سوف يُساعد أوكرانيا على الاستمرار في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وكذلك الحفاظ على تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس ومساكن النازحين، وأضافت أن المساعدة تهدف أيضًا إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي دمرت في سياق الصراع.