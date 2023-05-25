إبراهيم عيسى يصف الإسلام السياسي بالمرض المزمن.. الديمقراطية ليست بالانتخابات

الإسلام السياسي مرض مزمن في جسم الشعب، مثل مرض السكر والضغط الذي نعاني منه، وأن السلفيين والإخوان عدوى كادت أن تتمكن من جسد المصريين لولا يقظتهم، رؤية يتبناها الإعلامي إبراهيم عيسى.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الإخوان هم سبب في وقف النمو والتطور، منوها إلى أن كل ما يتشكل منه الدولة الآن هو بسبب الإخوان، مشددًا على أن الدين ليس له علاقة بالاقتصاد أو السياسة؛ إذ أن الدين علاقته بالدين فقط.

وأشار إلى أن دعاوى تجديد الخطاب الديني تواجه بالعصف والرفض من جميع الجهات والمجتمع نفسه، متابعًا: "كثرة الفتوى يعني أن المجتمعات مهووسة، فهناك حالة من الهوس الديني"، منوها إلى أن ثقافة الشعوب هي من تدفعها للتقدم.

مصر أنقذت نفسها في ٣٠ يونيو

وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإخوان لو أكملوا في الحكم لسيطروا على الاقتصاد المصري والدولة بأكملها، قائلا "كل المحلات وشركات الدولة كان سيسيطر عليها الإخوان.. ورأس المال الإخواني كان سيسيطر على الاقتصاد".

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن مصر انقذت نفسها في ثورة يونيو من الإخوان، متابعًا:" كان هيبقى سيطرة للإسلام السياسي على كافة القطاعات على أي مكان والقضاء والشرطة المصرية".

أفغانستان مصر

وتابع: “كنا هنشوف نفس اللي في أفغانستان وسودان البشير هيتكرر مع مصر، المجتمع المصري بحسه التاريخي خرج في 30 يونيه وأنقذ نفسه، مشددًا على أن الديمقراطية ليست قاصرة على إجراء الانتخابات”.

واستكمل إبراهيم عيسى خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس،: “الشعب المصري وأجهزة الدولة كانت متيقظة ومتفهمة ومدركة أن الإسلام السياسي يعصف بوجود مصر ومدنيتها”.

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