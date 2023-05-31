الطاقة الذرية تُعلن ارتفاع مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب

تجاوز مخزون “إيران” المُقدّر من اليورانيوم المخصّب بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به، بموجب اتفاق عام 2015 بين طهران والدول الكبرى، حسبما أفادت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ويُفيد ذلك أيضًا بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بمقدار 983.7 كيلوغرام مُنذ التقرير الفصلي الأخير.

ووفقًا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، مساء اليوم الأربعاء، فقد بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يُقدر بـ4744,5 كيلوغرام في 13 مايو، والحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوغرام.

وأفاد تقرير وكالة الطاقة الذرية الفصلي الحديث بأن "إيران تُواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015".

إجابة إيران على استفسارين مُعلقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية:

من جهة أخرى، كشف التقرير أن إيران أجابت على استفسارين مُعلقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال إن المُفتشين لم يعد لديهم أسئلة بشأن جُزيئات اليورانيوم التي تم تخصيبها بنسبة 83.7٪ في منشأة فوردو تحت الأرض.

وأوضح أن المُحققين أغلقوا تحقيقاتهم في آثار يورانيوم من صُنع الإنسان عُثر عليها في ماريفان، بالقرب من مدينة أبادي، على بُعد حوالي 525 كيلومترًا جنوب شرق طهران، وربط المُحللون مرارًا بين ماريفان والبرنامج النووي العسكري السري لإيران واتهموا إيران بإجراء تجارب شديدة الانفجار هناك في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

اليورانيوم المخصّب

وقالت إيران يوم الثلاثاء إن المفتشين الدوليين أغلقوا خطي التحقيق بشأن برنامجها النووي.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إيران والغرب بسبب برنامجها النووي. وفي الآونة الأخيرة، واجهت طهران أيضًا غضبًا من الغرب بسبب تسليحها لروسيا بطائرات عسكرية مسيرة تستهدف أوكرانيا الآن.

من ناحية أخرى، تحدث الناطق باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، عن خصائص صاروخ "خرمشهر 4" الجديد، مُوضحًا أنه أسرع من أجياله السابقة وقدراته على المُناورة والإفلات من الرادارات قد ازدادت.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "فارس"، أشار العميد رضا طلائي إلى أن "أحد أركان القوة الدفاعية والرادعة للجمهورية الاسلامية هي القوة الصاروخية وأن ايران تعتبر من الدول المُتفوقة في هذا المجال بالاتكال على علمائها وخبرائها الشباب"، مُعتبرًا أن "حصول إيران على القوة الدفاعية والصاروخية المُتفوقة والمُضي في تطويرها، يعود إلى القدرات العلمية والتكنولوجية والتطور الصناعي، لأن هناك إمكانية للاستفادة من علوم الصناعة الصاروخية في باقي الصناعات غير العسكرية".