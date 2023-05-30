قائمة غزل المحلة لمباراة إنبي في الدوري المصري

أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة عن ضم 24 لاعب في القائمة المستدعاة للمعسكر المغلق المقام بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمي .. عمرو شعبان ، محمود الحضري ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمود علاء ، محمد جابر، السيد الشبراوي ، طارق سامي ، إيهاب سمير ، مصطفي العش ، معاذ الحناوي ، أحمد رضا ، أحمد وجيه .

خط الوسط .. خالد الاخميمي ، كريم مصطفي، محمد بازوكا ، إبراهيم عايش ، حميد ماو ، أحمد النادري ، مصطفي أسامه ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. حازم مرسي ، عبد الرحمن " أجويرو " ، جبريال أوريك ، تشارلز باسى .

يتوجه لاعبو الفريق ، بقيادة رضا شحاتة، إلى القاهرة اليوم للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مواجهة إنبى فى الدورى، وذلك لزيادة تركيز اللاعبين.

خضع معاذ الحناوى مدافع الفريق لمران تأهيلى اليوم استعدادا لمواجهة إنبى عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به على مستوى عضلات البطن.

خضع الثنائى النيجيري تشارلز باسى و أحمد رضا لاعبى الفريق الى أختبار طبى اليوم تحت أشراف الدكتور خالد الجميزى عقب الإصابة في مباراة أمس أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر .

و أكد طبيب الفريق دكتور خالد سلامة الثنائى و جهزيتهم لخوض التدريبات و المباريات بشكل طبيعى

. و قرر رضا شحاتة دخول لاعبى الفريق معسكر مغلق غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة إنبى بـ48 ساعة و ذلك لزيادة تركيزهم و العمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية و أنهاء الهجمات بشكل جيد.

ترتيب غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يدخل فريق غزل المحلة مبارة إنبي محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 29 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في سبع مباريات وخسر في أربع عشر مباراة ويمتلك 31 نقطة ، بينما إنبي يحتل المركز التاسع لعب 29 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في 13 مباراة ويمتلك 36 نقطة.

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

من المقرر ان يخوض غزل المحلة لقاء إنبي مساء الخميس المقبل الموافق 1 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة كذلك توقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات .