الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات بـ 44 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه، ومصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) إعتزام (إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) تهريب كميات كبيرة من مخدرى (الحشيش - الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر وتحميلها بسيارات الدفع الرباعى تمهيداً لترويجها على عملائهما داخل البلاد.

وبجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحر الأحمر حال إستقلالهما سيارة ربع نقل بالمنطقة المشار إليها ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية على القوات وأسفر التعامل عن مصرعهما.

المضبوطات

وعثر بحوزتهما على (5205 طربة لمخدر الحشيش وزنت 520,500 كيلو جرام – 153 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جرام – بندقية آلية - 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار – نظارة ميدانية - مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة).

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(44,200,000 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إدراك رجال الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.