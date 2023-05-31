جوزيه يُعلن تشكيل روما لمواجهة إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إشبيلية، في المباراة التي يحتضنها ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية "بودابست"، حيث تنطلق صافرة نهائي بطولة المؤتمر الأوروبي "اليوروبا ليغ" بين فريقي روما الإيطالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، ونظيره إشبيلية الإسباني بقيادة لويس مينديليبا.

ديبالا يقود تشكيل روما لمواجهة إشبيلية

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: إيبانيز، مانشيني، سمولينج.

خط الوسط: سبينازولا، كريستانتي، ماتيتش، زكي شيليك.

خط الهجوم: بيليجريني، تامي أبراهام، باولو ديبالا.

إشبيلية يبحث عن تأكيد هيمنته على البطولة

يدخل فريق إشبيلية تحت قيادة مدربه لويس مينديليبار، مواجهة اليوم أمام روما تحت عنوان إثبات الذات علي بطولته المفضلة أوروبيًا، وحصد اللقب السابع في تاريخه.

حيث يعتبر فريق إشبيلية هو أكثر فريق حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي في تاريخ البطولة بواقع 6 مرات من قبل.

موعد مباراة روما وإشبيلية

وتنطلق مباراة روما وإشبيلية ممساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية

من المقرر أن تنطلق مباراة إشبيلية ضد روما، عبر قناة beIN Sports HD 1 Premiumبشكل مباشر وحصري.

روما يبحث عن الثأر واللقب الأول أمام إشبيلية

يدخل فريق روما الإيطالي تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو لقاء اليوم أمام إشبيلية بحثًا عن اللقب الأول في تاريخه بالبطولة، حيث لم يحقق روما اللقب الأوروبي من قبل وصعد للنهائي عام 1991 وخسر أمام انتر ميلان.

وعلي صعيد تاريخ المواجهات بين الفريقين، ألتقي الجيالوروسي ضد النادي الأندلسي، مرة واحدة فى بطولة الدوري الأوروبي من قبل ، تمكن فيها فريق إشبيلية من تحقيق الفوز على روما ، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت فى نسخة 2019-2020.

وتمكن فريق روما فى حجز بطاقة التأهل بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق، إلى نهائي الدوري الأوروبي تخطى عقبى باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدف دون رد، حيث حسم مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأوليمبيكو بنتيجة هدف نظيف، بينما انتهت العودة في ألمانيا بالتعادل بدون أهداف، فيما تأهل فريق إشبيلية الى الدور النهائي تحت القيادة الفنية خوسيه لويس مينديليبار، بعدما أنتصرعلى يوفنتوس الإيطالي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.