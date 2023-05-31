روما وإشبيلية صدام تأكيد الهيمنة واللقب الأول

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مشتعلة تجمع بين فريقي روما الإيطالي ونظيره إشبيلية الإسباني، ضمن نهائي بطولة المؤتمر الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب بوشكاش أرينا في المجر.

إشبيلية يبحث عن تأكيد هيمنته على البطولة

يدخل فريق إشبيلية تحت قيادة مدربه لويس مينديليبار، مواجهة اليوم أمام روما تحت عنوان إثبات الذات علي بطولته المفضلة أوروبيًا، وحصد اللقب السابع في تاريخه.

حيث يعتبر فريق إشبيلية هو أكثر فريق حصد لقب بطولة الدوري الأوروبي في تاريخ البطولة بواقع 6 مرات من قبل.

روما يبحث عن الثأر واللقب الأول أمام إشبيلية

يدخل فريق روما الإيطالي تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو لقاء اليوم أمام إشبيلية بحثًا عن اللقب الأول في تاريخه بالبطولة، حيث لم يحقق روما اللقب الأوروبي من قبل وصعد للنهائي عام 1991 وخسر أمام انتر ميلان.

وعلي صعيد تاريخ المواجهات بين الفريقين، ألتقي الجيالوروسي ضد النادي الأندلسي، مرة واحدة فى بطولة الدوري الأوروبي من قبل ، تمكن فيها فريق إشبيلية من تحقيق الفوز على روما ، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت فى نسخة 2019-2020.

موعد مباراة روما وإشبيلية

وتنطلق مباراة روما وإشبيلية ممساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية

من المقرر أن تنطلق مباراة إشبيلية ضد روما، عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium بشكل مباشر وحصري.

وأسندت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، مهمة التعليق على مباراة نهائي البطولة الاوروبية بين إشبيليه وروما إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

مشوار الفريقين في البطولة

تمكن فريق روما فى حجز بطاقة التأهل بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق، إلى نهائي الدوري الأوروبي تخطى عقبى باير ليفركوزن الألماني بنتيجة هدف دون رد، حيث حسم مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأوليمبيكو بنتيجة هدف نظيف، بينما انتهت العودة في ألمانيا بالتعادل بدون أهداف، فيما تأهل فريق إشبيلية الى الدور النهائي تحت القيادة الفنية خوسيه لويس مينديليبار، بعدما أنتصرعلى يوفنتوس الإيطالي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

تشكيل روما المتوقع أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

في حراسة المرمى : روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كريس سمولينج، وجيانلوكا مانشيني، وروجير إيبانييز، ومحمد زكي شيليك.

في خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، وبرايان كريستانتي، وليوناردو سبينازولا، ولورينزو بيليجريني، وجورجينيو فاينالدوم.

في الهجوم: تيمي أبراهام.