مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا يستقبل الدكتور أسامة الأزهرى

استقبل سيونبيك كيسمنبيتوف، مساعد رئيس جمهورية قرغيزيا الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في مكتبه اليوم الأربعاء، في رئاسة الجمهورية في العاصمة (بيشكك) عاصمة جمهورية قرغيزستان، بحضور مفتي قرغيزيا فضيلة المفتي ضمير راكاييف وعدد من الشخصيات.

رحب مساعد رئيس الجمهورية بالدكتور أسامة الأزهري، وبلغه السلام والترحيب من الرئيس صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزيا، وأن هناك روابط كثيرة بين شعبي قرغيزيا ومصر.



ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة أعرب فيها عن شكره العميق للسيد: سيونبيك كيسمنبيتوف، مساعد السيد رئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال والترحيب، وطلب منه إبلاغ السلام والتقدير العميق إلى الرئيس صدير جباروف رئيس جمهورية قرغيزيا.

أشار الأزهري إلى أن هناك روابط عريقة وعظيمة بين شعبي مصر وقرغيزيا، ويكفي أن تخرج أرض قرغيزيا الإمام السرخسي إمام المذهب الحنفي في الفقه، وأن من أعظم الروابط بين البلدين هو الأزهر الشريف، الذي تخرج فيه عدد من علماء قرغيزيا، على رأسهم مفتي قرغيزيا الشيخ ضمير راكاييف الذي يحضر هذا الاجتماع.

كان الدكتور أسامة الأزهري قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية في (المؤتمر الشبابي العاشر الدولي لتنمية الشباب من مختلف الأديان والحوار بين الأديان) بحضور نائب رئيس جمهورية داغستان رمضان جعفروف.

حضر المؤتمر أيضا وزير القوميات وشئون الأديان السيد إنريك سليم مسلموف، والمفتي كامل سميع الله مفتي جمهورية تتارستان، وخمسة من العلماء المفتين من عدة جمهوريات من روسيا الاتحادية، وبحضور ممثلي عدة أديان مختلفة.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري في كلمته إلى أهمية التعاون بين كافة أبناء الأديان بما يضمن الاحترام المتبادل، وعدم التعدي أو الظلم لأحد، وبما يحقق حفظ الأنفس، واستقرار الأوطان، وقدم الدكتور أسامة الأزهري شكره إلى داغستان على حسن الاستقبال والضيافة